Погрожувала лопатою і ножицями: в Одесі школярка пограбувала пенсіонерку

В Одесі неповнолітня дівчина пробралася в чужий будинок, де побила та пограбувала 79-річну жінку.

17-річна зловмисниця планувала пограбування: вона навідалася на чуже подвір’я, коли дорослий син пенсіонерки був на роботі.

Побачивши в себе вдома незвану гостю, бабуся почала кричати і кликати на допомогу. У відповідь дівчина почала погрожувати пенсіонерці лопатою, а потім ножницями.

– Коли вона (пенсіонерка – Ред.) почала кидатися на мене, я вдарила її по обличчю, штовхнула так, що вона вдарилася об бильце ліжка. Я попросила у неї вибачення, забрала плазму, вийшла і зачинила за собою двері на ключ, – зізналася дівчина в поліції.

Встановлено, що неповнолітня зловмисниця відібрала у бабусі мобільний телефон, ключі від квартири та комп’ютер, який встигла здати в ломбард.

Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.187 (Розбій, поєднаний з проникненням у житло) КК України.

Якщо вину 17-річної дівчини буде доведено, їй загрожує від семи до дванадцяти років ув’язнення.

Зазначається, що підозрювана вже не вперше потрапляє в поле зору поліції за крадіжки: наразі її помістили до СІЗО.

Водночас про стан здоров’я постраждалої бабусі наразі не повідомляється.