Тимчасово окуповану Ялту продовжує затоплювати, вулиці міста перетворюються на справжні річки. Тож у міста оголосили режим надзвичайної ситуації через потужну повінь.

В Ялте введен режим ЧС из-за подтоплений.???? pic.twitter.com/xQDQ5jLLEU — Alexander (@avaza1972) June 18, 2021

Зокрема, режим НС ввели у Керчі та Ялті, а також у Феодосії та Кіровському районі.

Окрім того, під час потужних зливів та вітру померла 26-річна людина, яку віднесло потоком води. Про це повідомив голова так званої “Ради міністрів Республіки Крим” Сергій Аксьонов під час засідання оперативного штабу.

В Ялте хорошо pic.twitter.com/ZG7l0qfczp — Чук і Гек (@grazdaninmira) June 18, 2021

Наразі окупаційна адміністрація почала евакуйовувати людей з центральної частини Ялти, яку найбільше затопило.

Також на більшості вулицях відключили електрику, щоб уникнути короткого замикання. Людей закликають залишатися вдома.

Зокрема, за день у Ялті випада місячна норма опадів – через це річка Водопадна вийшла з берегів.

У селищі Форос, що поблизу Ялти, відключили постачання питної води. Також призупинено рух низки маршрутів та всіх тролейбусів.

Фото: Адміністрація міста Ялта Республіки Крим