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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Жертви, евакуація та режим НС: наслідки повені у Ялті

ялта

Тимчасово окуповану Ялту продовжує затоплювати, вулиці міста перетворюються на справжні річки. Тож у міста оголосили режим надзвичайної ситуації через потужну повінь.

Зокрема, режим НС ввели у Керчі та Ялті, а також у Феодосії та Кіровському районі.

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Окрім того, під час потужних зливів та вітру померла 26-річна людина, яку віднесло потоком води. Про це повідомив голова так званої “Ради міністрів Республіки Крим” Сергій Аксьонов під час засідання оперативного штабу.

Наразі окупаційна адміністрація почала евакуйовувати людей з центральної частини Ялти, яку найбільше затопило.

Також на більшості вулицях відключили електрику, щоб уникнути короткого замикання. Людей закликають залишатися вдома.

Зокрема, за день у Ялті випада місячна норма опадів – через це річка Водопадна вийшла з берегів.

У селищі Форос, що поблизу Ялти, відключили постачання питної води. Також призупинено рух низки маршрутів та всіх тролейбусів.

Фото: Адміністрація міста Ялта Республіки Крим

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