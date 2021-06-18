Тимчасово окуповану Ялту продовжує затоплювати, вулиці міста перетворюються на справжні річки. Тож у міста оголосили режим надзвичайної ситуації через потужну повінь.
В Ялте введен режим ЧС из-за подтоплений.???? pic.twitter.com/xQDQ5jLLEU
— Alexander (@avaza1972) June 18, 2021
Зокрема, режим НС ввели у Керчі та Ялті, а також у Феодосії та Кіровському районі.
Окрім того, під час потужних зливів та вітру померла 26-річна людина, яку віднесло потоком води. Про це повідомив голова так званої “Ради міністрів Республіки Крим” Сергій Аксьонов під час засідання оперативного штабу.
В Ялте хорошо pic.twitter.com/ZG7l0qfczp
— Чук і Гек (@grazdaninmira) June 18, 2021
Наразі окупаційна адміністрація почала евакуйовувати людей з центральної частини Ялти, яку найбільше затопило.
Також на більшості вулицях відключили електрику, щоб уникнути короткого замикання. Людей закликають залишатися вдома.
Зокрема, за день у Ялті випада місячна норма опадів – через це річка Водопадна вийшла з берегів.
У селищі Форос, що поблизу Ялти, відключили постачання питної води. Також призупинено рух низки маршрутів та всіх тролейбусів.