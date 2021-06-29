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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Налагодили постачання для ув’язнених: на Вінниччині затримали членів наркоугруповання

Полиция Винницкой области

Поліція затримала двох жителів Запоріжжя та Житомирської області за підозрою в причетності до поставок наркотиків до місць позбавлення волі.

Заарештованих підозрюють в тому, що вони налагодили міжрегіональний канал постачання заборонених речовин та предметів для в’язнів.

Під час обшуків у них знайшли пакети метадону та канабісу. Затримали підозрюваних неподалік міста Ладижин Вінницької області.

Як з’ясували слідчі, чоловіки постачали в’язням наркотики, психотропні та інші заборонені речовини із Запоріжжя.

Зловмисникам оголосили про підозру за двома статтями КК України – ч.3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 255-1 (Створення, керівництво злочинною спільною або злочинною організацією, а також участь у ній).

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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