Дніпровська міська рада офіційно затвердила нову дату заснування міста. Відтепер роком його заснування вважатиметься 1526-й. За висновками істориків та археологів, на той час на території сучасного Дніпра існувало поселення Стара Самарь.

Відповідне рішення депутати підтримали 19 серпня під час 84-ї сесії міської ради, повідомляє Дніпровська міська рада.

Рік заснування міста Дніпро змінився

Нову дату внесли до Статуту територіальної громади Дніпра. У міськраді пояснили, що рішення базується на дослідженнях істориків і науковців.

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Воно також має спростувати імперські та радянські уявлення про нібито незаселену територію сучасного міста до появи тут Російської імперії.

Раніше заснування Дніпра традиційно датували 1776 роком. Тоді за наказом російської імператриці Катерини II було засновано Катеринослав.

Доктор історичних наук, професор Сергій Світленко розповів, що українські історики обговорюють необхідність перегляду дати заснування міста вже близько 25 років.

– Ця зміна назріла. Ми вже 35 років живемо в українському історичному часі та просторі. І у відповідність до цих реалій треба привести і літочислення нашого мегаполіса – Дніпра, – сказав він.

За словами Світленка, на користь 1526 року свідчать понад 6 тис. археологічних артефактів та результати масштабних розкопок. Ці знахідки підтверджують безперервність заселення та розвитку території, на якій розташований сучасний Дніпро.

– Ми утверджуємо українські козацькі витоки Дніпра, спростовуємо імперські та радянські міфологеми про запустіння, що нібито існувало на цих теренах у доімперський період, – додав історик.

У Дніпровській міській раді зазначили, що внесення нової дати до Статуту не потребуватиме додаткових коштів із міського бюджету.

Фото: міська рада Дніпра

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