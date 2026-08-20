Співачка Оля Полякова та її старша донька Маша потрапили в ДТП.

Інцидент стався увечері 19 серпня, коли виконавиця прямувала в бік Одеси.

Про це Оля Полякова повідомила у своєму Instagram.

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Оля Полякова потрапила у ДТП разом із донькою: що відомо

За словами Олі Полякової, внаслідок сильного удару автомобіль зірки вилетів у кювет, а її донька Марія зазнала травм та була госпіталізована.

Одразу після зіткнення Полякова записала відеозвернення, у якому показала наслідки удару та розповіла про стан доньки. За словами артистки, у результаті аварії дівчина зазнала ушкоджень обличчя та зубів.

— Ми потрапили в аварію. Маша зламала ніс. Хтось у нас врізався. Ми злетіли в кювет, — емоційно поділилася співачка.

Поки медики надавали допомогу Маші, Оля Полякова вирішила самостійно з’ясувати обставини зіткнення.

Неподалік співачка помітила інший автомобіль із суттєвими пошкодженнями передньої частини — розбитими фарами та бампером.

Поруч із понівеченим авто перебував чоловік, який розмовляв телефоном. Вважаючи, що він може бути причетний до аварії, Оля Полякова почала знімати його на смартфон та вимагати пояснень.

Ситуація швидко переросла в конфлікт: чоловік емоційно відреагував на знімання й вибив телефон із рук артистки.

За попередніми даними, які озвучила Полякова, за кермом другого транспортного засобу могла перебувати жінка.

Обставини ДТП за участі Олі Полякової та її доньки Марії мають встановити правоохоронці.

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