У вересні 2026 року тариф на електроенергію для населення не зміниться. Побутові споживачі й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт·год. Чинну фіксовану ціну уряд продовжив до 31 жовтня 2026 року включно.

Тариф на світло у вересні 2026 року

Сума у платіжці залежатиме від фактичного обсягу спожитої електроенергії. Для більшості побутових споживачів у вересні діятиме єдина ставка — 4,32 грн за кВт·год.

Для домогосподарств з електричним опаленням у вересні також застосовуватиметься загальний тариф.

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Пільгова ціна для таких споживачів почне діяти з 1 жовтня 2026 року і застосовуватиметься до 30 квітня. У цей період домогосподарства, які відповідають умовам застосування пільгового тарифу, платитимуть 2,64 грн за кВт·год, якщо місячне споживання не перевищує 2 тис. кВт·год. За обсяги понад цей ліміт діятиме ціна 4,32 грн за кВт·год.

Окремі категорії громадян також можуть користуватися передбаченими законодавством пільгами та субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг.

Заощадити на електроенергії можна за допомогою двозонного лічильника. За такого обліку в нічний період — з 23:00 до 07:00 — застосовується коефіцієнт 0,5 до фіксованої ціни. Таким чином, за чинного тарифу нічна електроенергія коштує 2,16 грн за кВт·год, а з 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·год.

Як перейти на двозонний тариф

Для розрахунків за двозонним тарифом необхідно мати лічильник, який окремо фіксує споживання електроенергії у денні та нічні години. Для його встановлення та параметризації потрібно звернутися до оператора системи розподілу за місцем проживання.

Отже, з 1 вересня 2026 року підвищення тарифу на електроенергію для населення не буде. Ціна 4,32 грн за кВт·год гарантовано діятиме щонайменше до 31 жовтня 2026 року, а вже з 1 жовтня для домогосподарств з електроопаленням знову почнуть діяти пільгові умови.

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