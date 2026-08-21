Українці активно користуються картками для щоденних покупок, оплати послуг та переказу коштів. Однак незвична для банку активність або операції, які не відповідають фінансовому профілю клієнта, можуть стати причиною додаткової перевірки.

Яку суму можна отримувати на картку у 2026 році, які обмеження діють під час переказів та коли банк може звернути увагу на операції, Фактам ICTV розповіла провідна експертка з фінансового моніторингу Глобус Банку Марина Павленко.

Яку суму можна отримати на картку: обмеження

В Україні діють обмеження на переказ коштів у 2026 році, запроваджені для протидії зловживанням під час P2P-операцій. Розмір ліміту залежить від рівня ризику, який банк визначає для клієнта.

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Експертка нагадала, що для клієнтів із низьким та середнім рівнем ризику ліміт на перекази становить 100 тис. грн на місяць. Для клієнтів із високим рівнем ризику — 50 тис. грн на місяць.

Однак банк оцінює не лише суму окремого переказу. Значення має загальна активність за рахунком та її відповідність інформації про доходи клієнта.

Якщо людині потрібно проводити операції на більші суми, банк може попросити підтвердити джерела доходів або надати пояснення щодо характеру таких операцій.

Порогові фінансові операції у 2026 році

Окремо у системі фінансового моніторингу існує поняття порогової фінансової операції. Такими вважаються операції, які мають передбачені регуляторними актами ознаки та дорівнюють або перевищують 400 тис. грн.

Для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, поріг становить 55 тис. грн.

Важливо не плутати цю суму з лімітом на карткові перекази. 400 тис. грн — це поріг для фінансового моніторингу, а не максимальна сума, яку можна переказати з картки на картку.

Яку суму можна отримувати на картку

Окремої універсальної суми, яку однаково можуть отримувати на картку всі українці немає. Банк звертає увагу на те, наскільки операції відповідають фінансовій поведінці клієнта та його доходам.

Марина Павленко навела приклад із сімейними переказами. Якщо офіційний дохід чоловіка становить 40 тис. грн, а дружині він щомісяця переказує 10 тис. грн, це не має викликати труднощів під час відкриття рахунку за умови, що клієнт пояснює мету таких операцій та надає необхідну інформацію.

Коли банк може заблокувати картку

Блокування рахунку може відбутися в межах фінансового моніторингу. Банк перевіряє, зокрема, підозрілі або нетипові операції, які не відповідають офіційним доходам клієнта або мають ознаки ризикових транзакцій.

Йдеться про порогові та підозрілі фінансові операції. Підозрілою може бути не лише операція на суму обмеження на переказ коштів у 2026 році в Україні. Значення має і сам характер транзакцій та те, наскільки вони відповідають звичайній фінансовій активності людини.

Якщо операції викликають запитання, банк може попросити клієнта надати пояснення, підтвердити джерело доходів або подати додаткові документи.

Що робити, якщо банк заблокував рахунок

Якщо клієнт отримав повідомлення про блокування рахунку або не може провести операцію, експертка радить звернутися до банку через доступний канал зв’язку.

Фінустанова може попросити:

підтвердити джерела доходів;

пояснити операції за карткою;

надати додаткові документи.

У більшості випадків після надання необхідної інформації доступ до рахунку відновлюють. За словами Марини Павленко, приблизно у 90% таких ситуацій питання вдається врегулювати досить швидко та з мінімальними втратами.

Якщо ж клієнт не може пояснити операції або підтвердити походження коштів, банк може припинити обслуговування та закрити рахунок. У такому випадку клієнт надає реквізити іншого рахунку, на який можна переказати залишок коштів. Банк також може стягувати комісію за такий переказ.

Коли банк може закрити рахунок

Банк має право з власної ініціативи припинити ділові відносини з клієнтом і закрити рахунок. Марина Павленко посилається на статтю 15 Закону України про запобігання та протидію легалізації доходів.

У разі закриття рахунку банк інформує Держфінмоніторинг. Клієнту потрібно надати реквізити іншого рахунку для переказу залишку коштів.

Як уникнути блокування картки

Експертка радить передусім ознайомитися з умовами обслуговування рахунку та тарифами банку, а також перевірити встановлені ліміти й законодавчі обмеження.

Під час відкриття рахунку важливо повідомити банку мету його використання, заплановані операції та очікуваний обсяг надходжень. Також необхідно достовірно вказувати інформацію про доходи.

Якщо працівник банку ставить додаткові запитання, клієнту варто надати вичерпні пояснення та необхідні документи.

Не слід використовувати картку для незаконних операцій, проводити платежі з кодами, які не відповідають їхній суті, або брати участь у сумнівних схемах, зокрема дроп-операціях.

У банках діє принцип Знай свого клієнта, який передбачає аналіз фінансової поведінки. Якщо активність за рахунком стає нетиповою або не відповідає підтвердженим доходам, банк може звернутися до клієнта по пояснення.

Як наголошує Марина Павленко, банки не зацікавлені у втраті клієнтів. Їхнє завдання — допомогти сумлінному клієнту розібратися із ситуацією та надати необхідні роз’яснення.

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