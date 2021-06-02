Смерть дитини на екскурсії: у його класного керівника стався серцевий напад

Класний керівник хлопчика, який загинув під час екскурсії до водоспаду на Львівщині отримав серцевий напад.

Також до лікарні потрапив вчитель, який кинувся у воду, щоб врятувати дитину. В нього діагностували переохолодження, також педагог сильно наковтався води. Обидва вчителі доставлені у лікарню в місті Сколе.

У ДСНС також повідомили подробиці інциденту і зазначили, що тіло дитини зачепилося за дерево і щоб звільнити його довелося застосувати бензопили.

Після цього хлопця витягли на берег за допомогою рятувальних мотузок і передали медикам, які констатували смерть.

Повідомляється, що хлопець був 2009 року народження.

Львівська міська рада повідомляє, що Управління освіти створить комісію для розслідування фактів трагедії.

Трагедія на Стрийщині

2 червня у селі Кам’янка Стрийського району Львівської області під час шкільної екскурсії до водоспаду загинув шестикласник.

Хлопчик підійшов занадто близько до води, посковзнувся на мокрій поверхні та впав вниз.