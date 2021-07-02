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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Біля Гавайських островів впав вантажний літак Boeing 737

вантажний літак Boeing 737

2 липня поблизу Гавайський островів у воду впав вантажний літак Boeing 737. За попередніми даними, падіння сталося через проблеми з двигуном.

Boeing 737 впав у воду біля берегів Гонолулу. Це сталося після виниклих проблеми з двигуном.

На борту літака перебувало двоє людей – пілоти. Їх врятували співробітники Берегової охорони США. Подробиці інциденту поки невідомі.

За даними американського ЗМІ, екіпаж лайнера повідомив про неполадки і намагався повернутися в аеропорт, однак впав.

Пілоти повідомили у Федеральне управління цивільної авіації (FAA) про несправність двигуна і спробували повернутися в Гонолулу, але їм довелося посадити літак на воду.

Джерело: CNBC

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