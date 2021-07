2 липня поблизу Гавайський островів у воду впав вантажний літак Boeing 737. За попередніми даними, падіння сталося через проблеми з двигуном.

Boeing 737 впав у воду біля берегів Гонолулу. Це сталося після виниклих проблеми з двигуном.

На борту літака перебувало двоє людей – пілоти. Їх врятували співробітники Берегової охорони США. Подробиці інциденту поки невідомі.

За даними американського ЗМІ, екіпаж лайнера повідомив про неполадки і намагався повернутися в аеропорт, однак впав.

NEW: Boeing 737 cargo plane with 2 people on board crashes off Hawaii https://t.co/wpqwGVkHAW pic.twitter.com/BgeeqYVaas

— BNO News (@BNONews) July 2, 2021