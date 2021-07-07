У Росії чоловік захопив заручників у відділені банку

У Тюмені (Росія) чоловік взяв у заручники людей у відділені Сбербанку. За різними даними, у заручниках перебувало двоє або троє співробітників фінансової установи. Наразі його уже заарештували

Зловмисник вимагав викуп у розмірі 15 млн рублів і погрожував активувати вибухівку, яка нібито знаходиться у його сумці. У приміщення для проведення переговорів прибули представники банку та силовики.

З будинку, на першому поверсі якого знаходиться відділення Сбербанку, евакуювали 50 осіб. На місце також приїхав мер міста. За попередніми даними, зловмисник перебуває на обліку у психоневрологічному диспансері.

У соцмережах публікують відео з місця події та фото нападника.