Вперше в історії: українця затримали за піратство в Індійському океані

Офіс генпрокурора повідомив про перший випадок затримання громадянина України за піратство. Його підозрюють у захопленні судна в Індійському океані.

Українцю повідомлено підозру за фактом піратства – це ст. 446 ККУ.

За даними слідства, чоловік працював в іноземній охоронній компанії, яка надавала відповідні послуги в піратонебезпечних районах судноплавства.

У липні 2020 року під час виконання своїх зобов’язань підозрюваний зі зброєю прибув на одне із суден під прапором Маршалових островів в західній частині Індійського океану.

Замість того, щоб охороняти судно, погрожуючи капітану зброєю, він повідомив, що захоплює корабель.

Українець вимагав гроші та змінити курс судна до порту Фуджейра.

Для підтвердження серйозності своїх намірів він зробив кілька пострілів з гвинтівки у стелю капітанського містка.

Перемовини щодо виконання вимог пірата тривали чотири дні. Представники судноплавної компанії виплатили громадянину України $6 тис. в обмін на складання зброї та розблокування роботи судна.

За місцем проживання підозрюваного в піратстві українця провели обшук. Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.