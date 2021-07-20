Впервые в истории: украинца задержали за пиратство в Индийском океане

фис генпрокурора сообщил о первом случае задержания гражданина Украины за пиратство. Его подозревают в захвате судна в Индийском океане.

Украинцу сообщено подозрение по факту пиратства — это ст. 446 УКУ.

По данным следствия, мужчина работал в иностранной охранной компании, которая предоставляла соответствующие услуги в пиратоопасных районах судоходства.

В июле 2020 года во время выполнения своих обязанностей подозреваемый с оружием прибыл на одно из судов под флагом Маршалловых островов в западной части Индийского океана.

Вместо того, чтобы охранять судно, угрожая капитану оружием, он сообщил, что захватывает корабль.

Украинец требовал деньги и изменить курс судна в порт Фуджейра.

Для подтверждения серьезности своих намерений он сделал несколько выстрелов из винтовки в потолок капитанского мостика.

Переговоры по выполнению требований пирата продолжались четыре дня. Представители судоходной компании выплатили гражданину Украины $6 тыс. в обмен на сдачу оружия и разблокирования работы суда.

По месту жительства подозреваемого в пиратстве украинца провели обыск. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.