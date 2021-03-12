Пірати захопили танкер Davide B: на борту були українські моряки

Дев’ять озброєних піратів у Гвінейській протоці напали на танкер Davide B з прапором Мальти.

Вони викрали 15 з 21 члена екіпажу: на судні перебували українські, румунські та філіппінські моряки.

Зазначається, що танкер Davide B транспортував рідкі хімічні речовини. Інцидент стався біля берегів Нігерії.

Відомо, що на борт прибули співробітники служби безпеки. Шість моряків, які залишилися на судні, не отримали жодних ушкоджень.

МЗС України наразі не надало офіційної інформації щодо викрадення українських моряків з танкера Davide B.

Читайте У Чорному морі затонуло судно з українськими моряками

Гвінейська затока

За даними Міжнародного морського бюро, Гвінейська затока вважається найбільш небезпечною зоною світового океану через загрозу з боку піратів.

Лише у 2020 році там було викрадено 130 членів екіпажів, що становить 95% від усіх подібних захоплень в світі за вказаний період.

Піратство в Гвінейській затоці стало “популярним” на початку 2000-х років.

Спочатку морських грабіжників цікавилися суднами, що перевозять нафтопродукти. Зазначається, що з роками пірати ставали більш агресивними і краще озброєними.

Джерело: Trade Winds