Грався петардою, поки мама не бачила: під Львовом хлопчику відірвало чотири пальці

У Львівській області 6-річний хлопчик серйозно травмувався під час гри з петардою. Внаслідок вибуху йому відірвало чотири пальці на руці.

Інцидент стався пізно ввечері 20 липня в одному із сіл Львівського району.

Коли хлопчик дістав петарду і почав нею гратися, разом із ним в будинку була матір.

Після того, як жінка почула звук вибуху, вона знайшла свого сина на підлозі із закривавленою рукою.

Після госпіталізації медики встановили діагноз травматична ампутація чотирьох пальців лівої кисті.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ст.166 КК України.

Йдеться про злісне невиконання батьківських обов’язків: санкція статті передбачає умовний або реальний термін від двох до п’яти років.

Усі обставини травмування 6-річного хлопчика встановлюються, слідство триває.