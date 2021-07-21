Вибух у Дніпрі – перші подробиці вибуху

Сьогодні вранці у Дніпрі сталася надзвичайна подія – у поліцію надійшло повідомлення про вибух.

Правоохоронці, які прибули на місце події, з’ясували, що вибух відбувся на проспекті Дмитра Яворницького у Соборному районі.

За даними поліції, пошкоджено нежитлове приміщення на першому поверсі одного з будинків. Зокрема на стінах є механічні пошкодження, а вікна наразі вибиті.

На місці події працюють слідчо-оперативна група відділення поліції, вибухотехніки, кінологи, працівники ДСНС та СБУ.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за цим фактом. Слідчі з’ясовують всі обставини вибуху.