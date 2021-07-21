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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Вылетели окна: в центре Днепра прогремел взрыв

Вылетели окна: в центре Днепра прогремел взрыв

Сегодня утром в Днепре произошло чрезвычайное происшествие — в полицию поступило сообщение о взрыве.

Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, выяснили, что взрыв произошел на проспекте Дмитрия Яворницкого в Соборном районе.

Взрыв в Днепре — первые подробности взрыва

По данным полиции, повреждено нежилое помещение на первом этаже одного из домов. В частности, на стенах есть механические повреждения, а окна сейчас выбиты.

На месте события работают следственно-оперативная группа отделения полиции, взрывотехники, кинологи, сотрудники ГСЧС и СБУ.

Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по этому факту. Следователи выясняют все обстоятельства взрыва.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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