Сильний буревій пройшовся 21 липня Луганською областю. Через негоду на території лікарні у місті Сватове впала водонапірна вежа, яка зараз порожня, оскільки не використовується.

Над хірургічним відділенням частково зірвало дах, постраждала й покрівля на двох п’ятиповерхових житлових будинках.

Окрім того, є часткові знеструмлення населених пунктів у Сєвєродонецькому (поблизу міста Кремінна) та Сватівському районах.

У самому Сватовому будинки знеструмлено на 14 вулицях, а в районі без світла такі села, як Гончарівка, Мілуватка, Нижня Дуванка, Хомівка, Красноріченське.

Точна кількість відключених абонентів невідома. Щодо загиблих чи постраждалих інформація не надходила.