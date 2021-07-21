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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

У Сватовому на Луганщині буревій повалив водонапірну вежу та зірвав дах з лікарні

Негода на Луганщині

Сильний буревій пройшовся 21 липня Луганською областю. Через негоду на території лікарні у місті Сватове впала водонапірна вежа, яка зараз порожня, оскільки не використовується.

Над хірургічним відділенням частково зірвало дах, постраждала й покрівля на двох п’ятиповерхових житлових будинках.

Окрім того, є часткові знеструмлення населених пунктів у Сєвєродонецькому (поблизу міста Кремінна) та Сватівському районах.

У самому Сватовому будинки знеструмлено на 14 вулицях, а в районі без світла такі села, як Гончарівка, Мілуватка, Нижня Дуванка, Хомівка, Красноріченське.

Точна кількість відключених абонентів невідома. Щодо загиблих чи постраждалих інформація не надходила.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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