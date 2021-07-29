Серед постраждалих внаслідок пожеж у провінції Анталія, що у Туреччині, українців немає. Таку інформацію Фактам ICTV надали у прес-службі Міністерства закордонних справ.

За даними консулів, лісові пожежі у провінції Анталія поблизу міста Манавгат далеко від основних туристичних регіонів.

Тому наразі МЗС не оновлює рекомендацій для українців щодо відвідування Туреччини.

Пожежі у турецькій Анталії

У Туреччині у районі міста Манавгат, що входить до провінції Анталія, одразу у двох місцях спалахнули пожежі.

До їх ліквідації залучили сотні пожежників, літак і вертольоти. Рятувальники евакуювали жителів близько 20 населених пунктів.

Міністр сільського та лісового господарства повідомив, що наразі пожежі у Манавгаті взяли під контроль. Президент Туреччини Реджеп Ердоган пообіцяв, що постраждалим громадянам нададуть необхідну допомогу.

За останніми даними, внаслідок пожеж загинули три людини. Близько 60 осіб постраждали – у них ускладнене дихання та опіки. Їх госпіталізували до лікарні.

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Фото: Begüm Dağ