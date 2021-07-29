Среди пострадавших в результате пожаров в провинции Анталия, что в Турции, украинцев нет. Такую информацию Фактам ICTV предоставили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

По данным консулов, лесные пожары в провинции Анталия вблизи города Манавгат далеко от основных туристических регионов.

Поэтому сейчас МИД не обновляет рекомендаций для украинцев по поводу посещения Турции.

Пожары в турецкой Анталии

В Турции в районе города Манавгат, входящий в провинцию Анталия, сразу в двух местах вспыхнули пожары.

К их ликвидации привлекли сотни пожарных, самолет и вертолеты. Спасатели эвакуировали жителей около 20 населенных пунктов.

Министр сельского и лесного хозяйства сообщил, что сейчас пожары в Манавгате взяли под контроль. Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал, что пострадавшим гражданам окажут необходимую помощь.

По последним данным, в результате пожаров погибли три человека. Около 60 человек пострадали — у них затрудненное дыхание и ожоги. Их госпитализировали в больницу.

Больше о пожарах в Турции читайте в материале.

Фото: Begüm Dağ