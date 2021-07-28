Масштабні лісові пожежі в Туреччині 28 липня дісталися житлових районів міста Манавгат, який знаходиться в курортній провінції Анталія. Жителів чотирьох кварталів евакуювали. За різними даними, постраждали від 30 до 52 осіб.

Причиною пожежі місцева влада називає сильну спеку, поширенню вогню сприяє сильний вітер, але запевняє, що пожежа у Манавгаті не загрожує безпеці туристичних об’єктів.

До гасіння залучили літак, 19 вертольотів і понад 400 пожежників. Їм допомагають рятувальники з інших міст Туреччини.

У соцмережах багато відео та фото масштабної пожежі в Анталії. На них видно, як сонце закриває жовтий дим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Şırnak Haberleri (@sirnakhaberleri.tr)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gurbetçi Gençler (@gurbetcigencler)

Джерело: Anadolu

Фото: gurbetcigencler