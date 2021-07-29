У Черкаській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На автодорозі зіткнулися вантажний та легковий автомобілі.

ДТП сталася сьогодні, 29 липня, поблизу села Мала Севастянівка в Уманському районі. Унаслідок аварії загинуло троє громадян.

Серед них двоє пасажирів легкового авто та чоловік, який перебував за кермом цього транспортного засобу. Рятувальники, які прибули на місце події, провели деблокування трьох загиблих людей з легкової машини.

За даними Нацполіції, станом на 30 червня, з початку 2021 року на території України сталася 1 281 смертельна дорожньо-транспортна пригода. Ще у 12 753 аваріях громадяни травмувалися.

Загалом у всіх регіонах України сталося 86 459 аварій з вантажними та легковими автомобілями, автобусами та іншими видами транспорту. Для порівняння, за весь 2020 рік зафіксували 72 394 випадків ДТП.

Таким чином спостерігається сумна тенденція до збільшення кількості аварій, проте наразі не відомо, що стало причиною трагічної статистики.