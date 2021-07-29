В Черкасской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На автодороге столкнулись грузовой и легковой автомобили.

ДТП произошло сегодня, 29 июля, возле села Малая Севастяновка в Уманском районе. В результате аварии погибли трое граждан.

Среди них двое пассажиров легкового автомобиля и мужчина, находившийся за рулем этого транспортного средства. Спасатели, прибывшие на место происшествия, провели деблокирование трех погибших людей с легковой машины.

По данным Нацполиции, по состоянию на 30 июня, с начала 2021 года на территории Украины произошло 1 281 смертельное дорожно-транспортное происшествие. Еще в 12 753 авариях граждане травмировались.

Всего во всех регионах Украины произошло 86 459 аварий с грузовыми и легковыми автомобилями, автобусами и другими видами транспорта. Для сравнения, за весь 2020 год зафиксировали 72 394 случаев ДТП.

Таким образом наблюдается печальная тенденция к увеличению количества аварий, однако пока не известно, что стало причиной трагической статистики.