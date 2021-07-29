У Києві прогримів вибух в Оболонському районі. Інцидент трапився у приміщенні одного із торгових центрів.
За попередньою інформацією, у скриньці поштомату активувався саморобний піротехнічний пристрій. На місце прибули правоохоронці та вибухотехніки.
Внаслідок вибуху у торговому центрі на Оболоні ніхто не постраждав.
Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події. Після проведення перевірки події нададуть відповідну правову кваліфікацію.
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