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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

У Києві стався вибух у торговому центрі

вибух поштомату у торговому центрі Київ

У Києві прогримів вибух в Оболонському районі. Інцидент трапився у приміщенні одного із торгових центрів.

За попередньою інформацією, у скриньці поштомату активувався саморобний піротехнічний пристрій. На місце прибули правоохоронці та вибухотехніки.

Внаслідок вибуху у торговому центрі на Оболоні ніхто не постраждав.

Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події. Після проведення перевірки події нададуть відповідну правову кваліфікацію.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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