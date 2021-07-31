ДТП в Одеській області – подробиці ДТП події

В Одеській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 22-річний чоловік, який перебував за кермом легкового автомобіля Mitsubishi Galant, наїхав на велосипед, який прямував назустріч.

На жаль, 27-річний кермувальник та 18-річний пасажир двоколісного транспортного засобу загинули на місці аварії від отриманих травм.

ДТП сталася на автодорозі між селами Пшеничне та Благодатне у Білгород-Дністровському районі. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини трагедії.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Згідно з санкцією статті, найбільше покарання за правопорушення передбачає ув’язнення терміном до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Станом на 30 червня, з початку 2021 року в Україні сталося 86 459 ДТП. Серед них – 10 434 аварій з загиблими та/або травмованими людьми.