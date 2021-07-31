У Донецькій області стався вибух на шахті Шахтоуправління Покровське у північному польовому конвеєрному штреку на горизонті 815 м.

Шахта розташована у селищі міського типу Удачне Покровського району. За попередніми даними, унаслідок вибухової хвилі постраждало 10 гірників.

Працівників шахти госпіталізували у Покровську центральну районну лікарню. На місці вибуху працюють шість фахівців та одна одиниця техніки (1 відділення воєнізованого гірничо-рятувального загону).

Наразі фахівці з’ясовують всі обставини та можливі причини вибуху, щоб запобігти таким випадкам у майбутньому.

Нещодавно стався ще один надзвичайний випадок у Волинській області. У Нововолинську на вугільній шахті обірвався ліфт з гірниками – унаслідок цього постраждало дев’ять людей.

Шахтарів доставили у медичний заклад з травмами різного ступеня тяжкості – двоє з них перебували на витяжці, ще в одного – відкритий перелом стегна.