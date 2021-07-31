ДТП в Одесской области — подробности ДТП происшествия

В Одесской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 22-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля Mitsubishi Galant, наехал на велосипед, который направлялся навстречу.

К сожалению, 27-летний водитель и 18-летний пассажир двухколесного транспортного средства погибли на месте аварии от полученных травм.

ДТП произошло на автодороге между селами Пшеничное и Благодатное в Белгород-Днестровском районе. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Согласно санкции статьи, самое большое наказание за правонарушение предусматривает заключение сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

По состоянию на 30 июня, с начала 2021 года в Украине произошло 86 459 ДТП. Среди них — 10 434 аварий с погибшими и/или травмированными людьми.