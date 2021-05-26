Суди на боці потерпілих: як отримати компенсацію за травмування на відпочинку в Україні

З настанням літа в Україні розпочнеться сезон активного відпочинку: почнуть працювати парки атракціонів, на березі Чорного та Азовського морів можна буде замовити прогулянку на катері або весело прокататися на банані.

У гірських районах туристам пропонують поїздки на квадроциклах та плавання на байдарках. На Поділлі вже понад 10 років популярним видом розваг є політ на повітряній кулі.

Днями під Кам’янцем-Подільським сталася трагедія: через погіршення погоди пілот повітряної кулі втратив керування, і її занесло на поле.

Внаслідок падіння повітряної кулі загинув 53-річний чоловік, його дружина, пілот і четверо інших пасажирів дістали важких поранень.

Факти ICTV поспілкувалися з юристом Іваном Ліберманом та дізналися, чи реально отримати компенсацію за травмування або смерть після екстремальних розваг в Україні.

– Іване Михайловичу, наскільки успішними є справи про відшкодування через нещасні випадки під час активних розваг та відпочинку в Україні?

– Наскільки мені відомо, загалом в Україні дуже хороша практика компенсацій матеріальних збитків за завдану шкоду під час розваг у громадських місцях.

Це успішні кейси в рамках як цивільних, так і кримінальних проваджень.

Тут важливо розуміти, що після завершення кримінального провадження можна рухатися далі і відкривати цивільне провадження: саме воно і стосується матеріальних відшкодувань.

– Що потрібно для того, щоб виграти таку справу в суді?

– Якщо ви стали жертвою нещасного випадку або травмувалися, наприклад в парку атракціонів, то першим кроком є відкриття кримінального провадження за фактом.

Після цього його переводять у статус проти конкретної особи (у нашому разі це власник парку атракціонів).

А далі ваш адвокат може подати цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків.

Туди входить лікування постраждалої особи, реабілітація та компенсація моральної шкоди. Також суд розглядає пошкодження майна та документів.

Зазначу, що цивільний позов можна подати на будь-якій стадії розгляду кримінального провадження: коли справа буде в суді або й після завершення процесу.

Коли суд визнає підозрюваного винним у скоєнні злочину, відшкодування матеріальних збитків досягається швидше.

– А чи є фотографії, аудіо- та відеозаписи, які фіксують момент нещасного випадку, доказами у справі?

– Згідно зі ст. 100 ЦпК України, фото та відео, де зафіксовано момент травмування, можуть бути зараховані як докази в суді.

Тут важливим моментом є правильне оформлення цих доказів, але це – справа адвоката потерпілої сторони.

Окрім цього, доказами вважаються висновки та результати експертиз, речові докази та показання свідків (зокрема й понятих).

– Як бути, якщо на той чи інший вид розваг, де сталося травмування, не залишилося договору чи квитків?

– Якщо після нещасного випадку ви звернулися до поліції, але квитків або чеків на подію, де сталося травмування, не залишилося, це жодним чином не має вплинути на відкриття кримінальної справи.

Ба більше, відсутність необхідних дозвільних документів у осіб, які надають ті чи інші послуги – це додатковий тягар і додаткова відповідальність для обвинувачених.

Усі деталі в рамках кримінального провадження встановить і доведе слідство.

Практика засвідчує, що такі випадки мають потенційні шанси на перемогу постраждалої сторони.