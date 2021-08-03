У Туреччині розбився автобус із росіянами – троє загиблих

У Туреччині автобус, що віз туристів з Анталії до аеропорту, потрапив в ДТП.

Троє пасажирів загинули, 16 поранено. Загалом у салоні перебували 22 російських туриста, з них 9 дітей.

За даними турецьких ЗМІ, аварія сталася на трасі D-400. Автобус врізався в загородження і перекинувся.

Після цього він вилетів на зустрічну смугу.

Серед поранених п’ять осіб, у тому числі і водій, перебувають у важкому стані.

Всіх постраждалих доставили до лікарень, їм надали медичну допомогу.

У Туреччині надскладна ситуація із безпекою туристів не лише на дорогах.

Турецьке курортне місто Бодрум у вогні. Попри всі спроби пожежників, вогонь так і не вдається згасити. Ситуацію ускладнює те, що полум’я охопило круті схили, і до них важко дістатися.

З небезпечних місць евакуйовані тисячі туристів, адже палає поблизу популярних турецьких курортів. Але найбільше дісталося жителям невеликих селищ, куди допомога надійшла не так оперативно.

Україна вже допомагає Туреччині воювати зі стихією. Два літаки АН-32 скидають тонни води на охоплені вогнем ліси в провінції Анталія. Авіація від Євросоюзу тільки має прилетіти. Тим часом рятувальники працюють в небезпечних умовах від світанку і до заходу сонця, щоб якомога швидше приборкати вогонь, який забрав вісім життів.

Джерело: CNN Turk