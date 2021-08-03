В Турции разбился автобус с россиянами — трое погибших

В Турции автобус, который вез туристов из Анталии в аэропорт, попал в ДТП.

Трое пассажиров погибли, 16 ранены. Всего в салоне находились 22 российских туриста, из них 9 детей.

По данным турецких СМИ, авария произошла на трассе D-400. Автобус врезался в заграждение и перевернулся.

После этого он вылетел на встречную полосу.

Среди раненых пять человек, включая водителя, находятся в тяжелом состоянии.

Всех пострадавших доставили в больницы, им оказана медицинская помощь.

Сейчас в Турции сложнейшая ситуация с безопасностью туристов не только на дорогах.

Турецкий курортный город Бодрум в огне. Несмотря на все попытки пожарных, огонь так и не удается потушить. Ситуацию осложняет то, что пламя охватило крутые склоны, и к ним трудно добраться.

Из опасных мест эвакуированы тысячи туристов, ведь пылает вблизи популярных турецких курортов. Но больше всего досталось жителям небольших поселков, куда помощь поступила не так оперативно.

Украина уже помогает Турции воевать со стихией. Два самолета АН-32 сбрасывают тонны воды на охваченные огнем леса в провинции Анталия. Авиация от Евросоюза только собирается прилететь. Между тем спасатели работают в опасных условиях от рассвета и до заката солнца, чтобы как можно быстрее обуздать огонь, унесший восемь жизней.

Источник: CNN Turk