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Максим Зайченко |

Україна допомагає гасити пожежі в Туреччині, авіація ЄС вже вилетіла на допомогу

Турецьке курортне місто Бодрум у вогні. Попри всі спроби пожежників, вогонь так і не вдається згасити. Ситуацію ускладнює те, що полум’я охопило круті схили, і до них важко дістатися.

З небезпечних місць евакуйовані тисячі туристів, адже палає поблизу популярних турецьких курортів. Але найбільше дісталося жителям невеликих селищ, куди допомога надійшла не так оперативно.

– Ми просто дивимося, як вогонь знищує наше селище. Наші руки зв’язані. Ми нічого не можемо зробити. Поліція наказала нам покинути територію. А селище догорає…, – розповіла місцева мешканка. 

Україна вже допомагає Туреччині воювати зі стихією. Два літаки АН-32 скидають тонни води на охоплені вогнем ліси в провінції Анталія. Авіація від Євросоюзу тільки має прилетіти. Тим часом рятувальники працюють в небезпечних умовах від світанку і до заходу сонця, щоб якомога швидше приборкати вогонь, який забрав вісім життів.

Основна версія причини масштабних лісових пожеж – навмисний підпал. Поліція заарештувала підозрюваного. Його особу поки не розкрили. Відповідальність за підпали вже взяли на себе курдські екстремісти з організації під символічною назвою Діти вогню.

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Водночас палає Греція. Масштабні лісові пожежі спалахнули на тлі рекордної спеки – на півострові Пелопоннес +45 градусів. Полум’я розносить сильний вітер. І за прогнозами синоптиків спека посилиться. Евакуювали вже п’ять селищ, закрили міст через Коринфську затоку. Десятки людей госпіталізовані через проблеми з диханням. Стихія вже знищила близько двох десятків будинків, а також спопелила кілька ферм і оливкових садів.

Тим часом в італійському регіоні Абруццо горять заповідні хвойні ліси. Тривала спека без дощів і сильний вітер ускладнюють ситуацію.

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Також ніяк не вдається загасити вогонь на острові Сицилія. Там десятки осередків загоряння. Пожежники підозрюють, що в більшості випадків мова йде про навмисний підпал. Жителі кількох населених пунктів змушені були тікати. Місцевий аеропорт не працює через сильне задимлення повітря. Приборкати полум’я намагаються 800 рятувальників.

Запекла боротьба за збереження лісів триває. 

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