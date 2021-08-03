Стали відомі подробиці смерті голови організації Білоруський дім в Україні Віталія Шишова. Виявилося, що тіло громадянина Білорусі у парку Києва, що розташований неподалік від місця його проживання, знайшов один з його друзів.

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 розповів інший друг із компанії Шишова – Юрій. Чоловік зазначив, що загиблого знайшли повішеним на дереві – у нього був зламаний ніс. Поліція цей факт поки що не підтвердила, але й не спростувала.

Товариш Шишова припустив, що у смерті очільника Білоруського дому в Україні винні співробітники Комітету державної безпеки Білорусі.

– Співробітники спецслужб України у приватних розмовах нас попереджували про те, що агентура КДБ існує в Україні і вона збільшується, зокрема, завдяки потоку біженців, адже всіх їх теж не можна контролювати. І ось Віталій займався верифікацією цих людей… Так, він знав, що за нами стежать.

За словами Юрія, у Віталія Шишова напередодні смерті було погане передчуття. Друзі загиблого сподіваються, що у справі буде проведено ретельне розслідування, а іншим активним членам організації нададуть охорону.

Віталій Шишов – що відомо про зникнення голови Білоруського дому

26-річний Віталій Шишов вийшов 2 серпня на пробіжку о 9.00. Це було видно на камерах відеоспостереження під’їзду, після цього додому він не повернувся.

Дівчина Шишова після його довгої відсутності зателефонувала його друзям, і вони почали пошуки. Також про зникнення повідомили поліцію.

Вранці 3 серпня тіло Шишова виявили в одному з парків Києва. Правоохоронці вилучили його речі та телефон для експертизи.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального Кодексу України (умисне вбивство).

Фото: Віталій Шишов