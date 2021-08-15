У Кривому Розі повідомили про загибель мера.

Тіло очільника міста знайшли у селі Вільне, на веранді його будинку. Поруч з тілом була знайдена рушниця.

Першим про це повідомив блогер Олексій Таймурзін.

За попередньою інформацією, поліція розглядає дві версії – самогубство та вбивство.

Згодом дані підтвердив губернатор Дніпропетровської області Валентин Резниченко.

– Наразі невідомо, чи це було самогубство, чи вбивство, – повідомив він.

Оновлено 18.02.

Факт загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова офіційно підтверджений поліцією.

– Поліція встановлює обставини смерті Криворізького міського голови. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України, – повідомили правоохоронці.

На місце події прибули керівник ГУНП в Дніпропетровській області Анатолій Щадило, начальник Криворізького районного управління поліції, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія. Також виїхала слідчо-оперативна група центрального апарату Національної поліції.

Наразі поліція обстежує будинок, ділянку і встановлює свідків.

Повідомлення про тіло надійшло до поліції сьогодні, 15 серпня, о 16:00. Хто саме подзвонив на дільницю, не вказано.

48-річний мер Костянтин Павлов став очільником міста у грудні 2020 року від партії ОПЗЖ.

Він закінчив МАУП за спеціальністю економіка, Відкритий Міжнародний університет Великої Британії ЛІНК за фахом менеджмент організацій та технікум (електрослюсар).

Коментарі щодо смерті мера поліція поки не надала.

Хто візьме на себе обов’язки мера, поки не повідомляють.

Джерело: Перший Криворізький