У Дніпровському районі Києва у багатоповерхівці сталася пожежа. Вогонь спалахнув у 16-поверховому житловому будинку.

Рятувальники, які прибули на місце події, з’ясували, що горить сміття на площі близько 25 кв. м на першому поверсі будівлі, розташованої за адресою вул. Азербайджанська, 8-Б.

Через майже 30 хв. після повідомлення про пожежу вогнеборці локалізували полум’я. Ще через п’ять хвилин вогонь ліквідували. Унаслідок пожежі пошкоджені двері багатоповерхівки, закопчені стіни та стеля сміттєзбірника.

У ДСНС зазначили, що постраждалих немає. Наразі правоохоронці з’ясовують причину пожежі. Для ліквідації полум’я залучили 15 рятувальників і чотири одиниці основної та спецтехніки.

За даними ДСНС, за останню добу в Україні сталося 326 пожеж. Серед них 57 випадків – у житловому секторі, 10 пожеж – у виробничій сфері та дев’ять випадків – у транспорті. Унаслідок спалаху вогню загинуло двоє осіб, ще шестеро людей постраждали.

Загалом з початку 2021 року сталася 45 881 пожежа, унаслідок яких загинуло 1 018 громадян та 848 людей постраждали. Однак вогнеборцям вдалося врятувати 982 осіб.