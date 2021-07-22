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Наташа Тарчевська |

Роздягав і цілував посеред вулиці: на Волині 22-річний хлопець нападав на жінок

Роздягав і цілував посеред вулиці: на Волині 22-річний хлопець нападав на жінок

На Волині затримали 22-річного хлопця, який причетний до чотирьох епізодів спроб зґвалтування молодих дівчат.

Усі інциденти сталися у місті Ковель. Однією із жертв домагань стала 22-річна дівчина, яку зловмисник притиснув до стіни і почав роздягати прямо на вулиці.

Налякавшись, дівчина швидко вирвалася з рук хлопця і відразу повідомила про напад поліцейським.

З’ясувалося, що за жінками хлопець стежив на власному автомобілі. Зібравши покази усіх чотирьох жертв, правоохоронці вистежили зловмисника.

Роздягав і цілував посеред вулиці: на Волині 22-річний хлопець нападав на жінок

Чи був 22-річний хлопець у нетверезому стані на момент скоєння нападів на дівчат, не повідомляється.

Кримінальне провадження відкрито за за ч. 2 ст. 153 (Сексуальне насильство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до семи років.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри, слідство у справі триває.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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