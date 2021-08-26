У Києві у Печерському районі затримали чоловіка, який намагався підпалити офіс омбудсмана Людмили Денісової на вулиці Інститутській. Зловмисник кинув коктейль Молотова під двері будівлі, внаслідок чого вони загорілися.

Те ж саме він зробив біля адміністративної будівлі на вулиці Пилипа Орлика.

Затриманим виявився уродженець Київської області 1970 року народження. Правоохоронці відкрили проти нього кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України.

Наразі слідчі готують чоловіку повідомлення про підозру. Йому загрожує від трьох до десяти років у в’язниці.

Підпал дверей в офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини (омбудсмана) стався близько 15.10. Пожежу вдалося вчасно погасити, пошкодилися лише двері будівлі, ніхто не постраждав.

За словами Людмили Денісової, правоохоронці виявили у чоловіка й інші вибухові речовини.