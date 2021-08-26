В Киеве в Печерском районе задержали мужчину, который пытался поджечь офис омбудсмена Людмилы Денисовой на улице Институтской. Злоумышленник бросил коктейль Молотова в двери здания, в результате чего они загорелись.

То же самое он сделал возле административного здания на улице Пилипа Орлика.

Задержанным оказался уроженец Киевской области 1970 года рождения. Правоохранители открыли против него уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Сейчас следователи готовят мужу сообщение о подозрении. Ему грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

Поджог дверей в офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека (омбудсмена) произошел около 15.10. Пожар удалось вовремя погасить, повредились только двери здания, никто не пострадал.

По словам Людмилы Денисовой, правоохранители обнаружили у мужчины и другие взрывчатые вещества.