Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Вікторія Гірко |

Плавець Трусов встановив світовий рекорд і виборов ще одне золото для України на Паралімпіаді

андрій трусов

Український плавець Андрій Трусов приніс ще одне золото для України на Паралімпіаді-2020. Золоту нагороду він виграв після перемоги на дистанції 100 метрів вільним стилем (клас – S7), встановивши новий світовий рекорд.

Українець фінішував з результатом 1:08.14 хвилин.

Для Андрія Трусова це перша Паралімпіада, але він вже виборов дві срібні нагороди у дистанціях на 200 метрів комплексним стилем та 400 метрів вільним стилем.

Срібло з плавання на Паралімпіаді-2020 дісталося Фернандо Карломаньйо з Аргентини, а бронзову нагороду виборов Марк Маляр з Ізраїлю.

Паралімпійські ігри-2020 у Токіо триватимуть до 5 вересня. У змаганнях беруть участь спортсмени з понад 160 країн у 22 видах спорту.

На рахунку збірної України вже 48 нагород, з них 12 золотих медалей. На Паралімпіаді-2020 встигла відзначитись плавчиня Єлизавета Мерешко, яка принесла нашій країні золото та срібло і встановила новий паралімпійський рекорд.

Також 30-річна українка Марина Литовченко здобула для України золоту медаль на Паралімпійських іграх.

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка