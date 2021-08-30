Український плавець Андрій Трусов приніс ще одне золото для України на Паралімпіаді-2020. Золоту нагороду він виграв після перемоги на дистанції 100 метрів вільним стилем (клас – S7), встановивши новий світовий рекорд.

Українець фінішував з результатом 1:08.14 хвилин.

Для Андрія Трусова це перша Паралімпіада, але він вже виборов дві срібні нагороди у дистанціях на 200 метрів комплексним стилем та 400 метрів вільним стилем.

Срібло з плавання на Паралімпіаді-2020 дісталося Фернандо Карломаньйо з Аргентини, а бронзову нагороду виборов Марк Маляр з Ізраїлю.

Паралімпійські ігри-2020 у Токіо триватимуть до 5 вересня. У змаганнях беруть участь спортсмени з понад 160 країн у 22 видах спорту.

На рахунку збірної України вже 48 нагород, з них 12 золотих медалей. На Паралімпіаді-2020 встигла відзначитись плавчиня Єлизавета Мерешко, яка принесла нашій країні золото та срібло і встановила новий паралімпійський рекорд.

Також 30-річна українка Марина Литовченко здобула для України золоту медаль на Паралімпійських іграх.