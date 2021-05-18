У Києві на вулиці Іллінській, 8 після дощу провалився асфальт під автомобілем Мерседес.
У провалля потрапили задні колеса іномарки.
На місце події для надання допомоги виїхали рятувальники.
Потужна злива 18 квітня накрила Дарницький, Подільський, Дніпровський, Деснянський райони Києва.
Після грози в районі вулиці Верхній Вал, Контрактова площа, кияни повідомлять про вилив невідомої речовини в річку Дніпро.
Погода в Україні 19 травня
19 травня на території всієї країни очікуються переважно помірні опади.
Значні дощі з грозами синоптики прогнозують у Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях.
У західних, південних та східних регіонах – пориви вітру 15-20 м/с.
Детальніше про погоду в Україні 19 травня читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua