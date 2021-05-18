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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Дощ у Києві: після грози на Подолі провалився асфальт

провалився асфальт_Київ

У Києві на вулиці Іллінській, 8 після дощу провалився асфальт під автомобілем Мерседес.

У провалля потрапили задні колеса іномарки.

На місце події для надання допомоги виїхали рятувальники.

Потужна злива 18 квітня накрила Дарницький, Подільський, Дніпровський, Деснянський райони Києва.

Після грози в районі вулиці Верхній Вал, Контрактова площа, кияни повідомлять про вилив невідомої речовини в річку Дніпро.

  • Дніпро біля Контрактової площі_невідома речовина
  • Дніпро біля Контрактової площі_невідома речовина
  • Дніпро біля Контрактової площі_невідома речовина
  • Дніпро біля Контрактової площі_невідома речовина
  • Дніпро біля Контрактової площі_невідома речовина
  • Дніпро біля Контрактової площі_невідома речовина
  • Дніпро біля Контрактової площі_невідома речовина
  • Дніпро біля Контрактової площі_невідома речовина
  • Дніпро біля Контрактової площі_невідома речовина
  • Дніпро біля Контрактової площі_невідома речовина
Дощ у Києві: після грози на Подолі провалився асфальт / 5 фотографий

Погода в Україні 19 травня

19 травня на території всієї країни очікуються переважно помірні опади.

Значні дощі з грозами синоптики прогнозують у Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях.

У західних, південних та східних регіонах – пориви вітру 15-20 м/с.

Детальніше про погоду в Україні 19 травня читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

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