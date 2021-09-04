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Юлія Захарченко |

Вогонь спалахнув під час репетиції: стали відомі подробиці пожежі у костелі святого Миколая

Вогонь спалахнув під час репетиції: стали відомі подробиці пожежі у костелі святого Миколая

Пожежа, яка виникла у костелі святого Миколая у Києві ввечері 3 вересня, почалася під час репетиції в органному залі. Вогонь спалахнув на загальну площу близько 80 кв. м.

Полум’я вдалося ліквідувати вночі – о 23.26 вогнеборці повністю загасили пожежу. Вогонь не завдав значної шкоди будівлі. Наразі фахівці з’ясовують ступінь пошкодження органу.

На щастя, постраждалих та жертв немає. Національна поліція вже розпочала розслідування – правоохоронці згодом дізнаються причину загоряння.

Ввечері 3 вересня пожежа у костелі святого Миколая сколихнула Київ. Для ліквідації вогню в органному залі залучили 80 рятувальників та 16 одиниць техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа у костелі святого Миколая: стали відомі подробиці пожежі у Києві Пожежа у костелі святого Миколая: стали відомі подробиці пожежі у Києві

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко наголосив, що ця ситуація потребує безумовної, нагальної уваги та розслідування.

За його словами, окреме питання – наскільки пошкоджений орган, який перебував у костелі святого Миколая. Наразі проводиться розслідування, завдяки якому дізнаються причину пожежі.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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