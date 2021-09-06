Військові злочини: Офіс генпрокурора попередив РФ про відповідальність через тортури кримчан

На окупованому Російською Федерацією півострові Крим силовики застосовували тортури і жорстоке поводження по відношенню до заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джеляла.

Крім того, окупанти протягом двох діб не повідомляли членам сім’ї та адвокатам чоловіка про його місцезнаходження, передає прес-служба Офісу генерального прокурора України.

За даним фактом прокуратура АР Крим та міста Севастополя почала кримінальні провадження за фактами ч.2 ст.162 і ст.438 (Порушення недоторканності житла і Порушення законів та звичаїв війни) КК України.

У ОГП додали, що взяли відповідне розслідування під особистий контроль.

Там також нагадали, що нелегальне затримання, застосування тортур та нелюдського поводження заборонено ст.147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни і є військовими злочинами.

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Нагадаємо, 3 та 4 вересня так звані правоохоронні органи провели серію незаконних обшуків і затримань громадян України в окупованому Криму.

Крім Джеляла, силовики також затримали Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкету Усеінова, яких потім вивезли в невідомому напрямку.

Увечері 4 вересня представники ФСБ РФ також затримали ще 42 кримських татар, які намагалися дізнатися, де перебувають їхні співвітчизники.

Фото: Facebook Рефата Чубарова