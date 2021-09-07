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Анастасія Рогожінська |

Мати виявила тіло мертвого: під Дніпром батько до смерті забив сина

Нацполіція Черкаської області_автомобіль Нацполіція

На Дніпропетровщині чоловік до смерті забив власного сина під час сварки. Через годину після інциденту матір виявила тіло мертвої дитини.

Подія сталася 5 вересня близько 18.00 у місті Кам’янське.

За даними правоохоронців, між чоловіками стався конфлікт. Під час цього батько декілька разів вдарив сина та пішов в іншу кімнату.

Вбивство на Дніпропетровщині: батько до смерті забив сина під час сварки – подробиці

Водночас 36-річний чоловік помер на місці від отриманих травм.

А вже через годину після сварки матір виявила сина без ознак життя.

Батька вже затримали. Також йому повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України про умисне тяжке тілесне ушкодження.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Якщо в суді доведуть вину підозрюваного, то він може сісти за ґрати на 10 років.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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