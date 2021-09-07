У Рівненській області засудили 59-річного чоловіка за вбивство власної матері. Він проведе за ґратами сім років.
За даними слідчих, у серпні 2020 року між жителем села Миротин та його 80-річною матір’ю виникла сварка.
Під час конфлікту син схопив за горло жінку і таким чином задушив її.
Після цього він залишив тіло матері у будинку, а сам пішов отримувати її ж пенсію.
Лише через два дні, прийшовши до тями, чоловік розповів про скоєне голові села. А той зі свого боку повідомив до поліції.
Унаслідок цього суд визнав чоловіка винним. Йому призначили покарання у вигляді семи років позбавлення волі.
Термін перебування під вартою йому продовжено до набрання вироком законної сили.
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Джерело: Прокуратура