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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Задушив і пішов отримувати її пенсію: на Рівненщині засудили сина за вбивство матері

тюрма, в'язниця, ув'язнення

У Рівненській області засудили 59-річного чоловіка за вбивство власної матері. Він проведе за ґратами сім років.

За даними слідчих, у серпні 2020 року між жителем села Миротин та його 80-річною матір’ю виникла сварка.

Під час конфлікту син схопив за горло жінку і таким чином задушив її.

Після цього він залишив тіло матері у будинку, а сам пішов отримувати її ж пенсію.

Лише через два дні, прийшовши до тями, чоловік розповів про скоєне голові села. А той зі свого боку повідомив до поліції.

Унаслідок цього суд визнав чоловіка винним. Йому призначили покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Термін перебування під вартою йому продовжено до набрання вироком законної сили.

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Джерело: Прокуратура

Фото: Depositphotos

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