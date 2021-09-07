Убийство на Днепропетровщине: отец до смерти забил сына во время ссоры — подробности

В Днепропетровской области мужчина до смерти забил собственного сына во время ссоры. Через час после инцидента мать обнаружила тело мертвого ребенка.

Происшествие произошло 5 сентября около 18.00 в городе Каменское.

По данным правоохранителей, между мужчинами произошел конфликт. Во время этого отец несколько раз ударил сына и ушел в другую комнату.

В то же время 36-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.

А уже через час после ссоры мать обнаружила сына без признаков жизни.

Отца уже задержали. Также ему сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о умышленном тяжелом телесном повреждении.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Если в суде докажут вину подозреваемого, то он может сесть за решетку на 10 лет.