Була загроза вибуху: у Тбілісі літак здійснив аварійну посадку

У міжнародному аеропорту в столиці Грузії Тбілісі здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії Airzena. Він летів до Відня.

Як повідомляє Грузія Online, неполадки виникли відразу після зльоту. Зокрема, в літаку не закрилося шасі.

Лайнер кружляв над Тбілісі 1 годину 50 хвилин, щоб витратити паливо. Без цього, за словами фахівців, існувала загроза вибуху.

У результаті літак приземлився й обійшлося без постраждалих. Офіційних заяв в авіакомпанії поки не робили.

Нагадаємо, 20 травня в аеропорту Одеси здійснив аварійну посадку літак МАУ Київ-Стамбул.

У літака відмовив двигун. Постраждалих в результаті аварійної посадки літака в Одесі не було.

Джерело: Грузія Online