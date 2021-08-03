Приблизно о 7.40 сьогодні, 3 серпня, знайшли тіло трагічно загиблого Віталія Шишова – лідера ГО Білоруський дім в Україні.

Наразі поліція вилучає всі записи з камер відеоспостереження та опитує свідків. Правоохоронці відпрацьовують всі версії трагедії.

Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко на прес-конференції у Києві. За його словами, біля тіла Шишова знайшли мобільний телефон.

Він зазначив, що на тілі загиблого є садна, здерта шкіра на носі, лівому коліні та грудях, невелике потертя верхньої губи. Це характерно для разового падіння, кажуть експерти.

Наразі у Нацполіції немає інформації, чи було стеження за Шишовим. Розглядають дві основні версії – самогубство та навмисне вбивство, замасковане під самогубство.

Правоохоронці перевірили всі звернення Шишова, які, можливо, могли б дійти до поліції. За словами Клименка, таких звернень не було – ні в минулому, ні у цьому році. Голова Нацполіції повідомив, що якщо під час досудового розслідування отримають додаткову інформацію, тоді її у терміновому порядку передадуть відповідним службам.

За словами Клименка, на одному з пеньків біля місця, де виявили тіло загиблого, знайшли слід ноги. Фахівці з’ясовують, хто саме міг його залишити.

Голова Нацполіції зазначив, що висота одного пенька – 60 см, другого та третього (розташованих поруч) – по 50 см, а зріст загиблого – 185 см. Мотузка, яку виявили на місці, була складена у чотири шари. Інші подробиці зможуть оголосити лише після проведення необхідних експертиз.

Що відомо про Віталія Шишова

Віталій Шишов – лідер ГО Білоруський дім в Україні. Організація займалася наданням правової та іншої допомоги громадянам Білорусі, які шукали житло чи роботу на території нашої держави.

Вчора, 2 серпня, вранці 26-річний Шишов пішов з домівки на вулицю – цей момент зафіксували камери відеоспостереження, розташовані у будинку. Про його зникнення у поліцію повідомила дівчина загиблого.

Сьогодні, 3 серпня, Віталія Шишова виявили мертвим в одному з парків Києва. За словами друга загиблого, який виявив тіло Віталія, у нього був зламаний ніс.