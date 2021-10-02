Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Легковик в’їхав у цистерну з газом: у Київській області сталася смертельна ДТП

Легковик в’їхав у цистерну з газом: у Київській області сталася смертельна ДТП

У селі Святопетрівське Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинула одна людина та ще одна постраждала.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуація, аварія сталася на вулиці Польовій 2 жовтня. На місце події направили особовий склад рятувальників міст Вишневе та Боярка.

ДТП у селі Святопетровское – подробиці ДТП події 2 жовтня на Київщині

Після прибуття вони з’ясували, що аварія сталася за участю легкового автомобіля. Водій транспортного засобу не впорався з керуванням та в’їхав у газовий модуль автозаправної станції.

Унаслідок ДТП одна людина загинула та ще одна постраждала. Водночас пошкоджена цистерна з газом, з якої стався витік.

Працівники ДСНС ліквідували наслідки автомобільної аварії та організували чергування на місці ДТП. Від ДСНС задіяли 19 рятувальників та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки.

За даними Національної поліції, станом на 31 серпня, на території України за 2021 рік зафіксували 120 209 аварій, в яких понад 1,9 тис. людей загинули та понад 19,3 тис. осіб постраждали.

Читайте
Трюки на дорозі, які вбивають: топ ДТП в Україні

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка