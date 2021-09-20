У Запоріжжі помер 14-річний школяр, який на початку вересня пережив клінічну смерть на уроці. Про це повідомила його мати.

Тоді після зупинки серця в школі медики врятували життя Івана. Після цього він лежав у лікарні. Серце 14-річного школяра зупинилося у неділю, 19 вересня.

– Сьогодні Ванечка став янголом і пішов від нас. Він дуже втомився, його серце зупинилося, – написала мати загиблого.

Прощання з Іваном відбудеться у середу, 22 вересня, у Кафедральному соборі Святої Трійці на вулиці Культурній, 101а о 12.00.

Про те, що школяр пережив клінічну смерть на занятті, стало відомо 3 вересня. Тоді хлопця врятували дві бригади швидкої допомоги. Його госпіталізували до медичного закладу з непоганим прогнозом.

Відомо, що Іван навчався у Запорізькій гімназії № 8.

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Фото: Milena Chekulaeva

Джерело: Milena Chekulaeva