На території міста Катовіце у Польщі сталися дві автокатастрофи, унаслідок яких загинуло двоє українців, а ще один перебуває у важкому стані.

Одна ДТП сталася ввечері 6 жовтня, а друга – зранку 7 жовтня. Про це розповіла речниця поліції міста Катовіце Агнєшка Жилка.

За її словами, у першій автокатастрофі загинули двоє громадян України віком 21 та 22 років, які прямували автодорогою на машині Opel Astra.

Однак раптом транспортний засіб з’їхав із траси, авто перекинулося та зіткнулося з деревом. Українці загинули на місці ДТП від травм.

Друга аварія сталася в одному з тунелів у місті Катовіце. 43-річний українець, який перебував за кермом вантажного автомобіля, з’їхав з дороги та врізався у захисний екран вздовж дороги.

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Вантажівка пошкодила систему управління, що забезпечує подання електроенергії та вентиляцію тунелів. Водія у важкому стані доправили до медичного закладу.

Постраждалий українець працює в одній із польських транспортних компаній. Крім нього, ніхто у ДТП не постраждав.

Місцева поліція розпочала слідство, у межах якого дізнаються більше деталей про дві автокатастрофи. Правоохоронці розглядають усі можливі причини ДТП, серед яких – перевищення швидкості.