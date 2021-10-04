У Польщі затримали трьох громадян України, яких підозрюють у підпалі птахоферми, розташованої у Мазовецькому воєводстві.

За даними ЗМІ, один із українців – колишній працівник цієї птахоферми. Його та двох інших громадян звинувачують у підпалі сарая на території господарства та проникненні у польську крамницю.

Поліцейські отримали повідомлення про пожежу в селі Каміон у неділю, 3 жовтня. Правоохоронці з’ясували, що можливою причиною пожежі міг стати підпал.

На записах із камер відеоспостереження поліцейські побачили, що троє чоловіків перелазили через паркан птахоферми, а один із них підпалив будинок.

Правоохоронці встановили можливих підозрюваних – ними виявилися українці. Один з них – екс-працівник птахоферми, який самостійно повідомив власнику про пожежу.

Водночас до поліції звернувся власник сусідньої крамниці, розповівши, що хтось незаконно проникнув у його магазин. Двоє з затриманих, які фігурують у справі про підпал, відповідали опису.

За даними поліції, в організмах чоловіків віком 23, 29 та 42 років виявили близько двох проміле алкоголю. Підозрюваним може загрожувати до 10 років ув’язнення.