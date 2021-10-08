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Валентина Летяк |

У поліції назвали дві версії смерті нардепа Полякова

антон поляков

Столична поліція розглядає дві версії смерті нардепа Антона Полякова – хронічне захворювання та отруєння невідомою речовиною.

Про це заяив на брифінгу начальник поліції Києва Іван Вигівський.

– Висунуто кілька версій. Це хронічне захворювання Полякова, яке могло привести до смерті. А також отруєння невідомою речовиною – як самостійно, так і невідомою особою, – скакав він.

За його словами, згідно з попередніми висновками лікарів після розтину, причиною смерті Полякова стала гостра коронарна недостатність, гостре ішемічне захворювання серця.

– Призначено судово-медичну і судово-токсикологічну експертизу з метою виявлення токсичних, отруйних, наркотичних, психотропних і медичних речовин, – зазначив Виговський.

Фото: УНІАН

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